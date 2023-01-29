عراقي ينتحر في مركز احتجاز اللاجئين في استراليا

2023/01/29 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة كانبيرا تايمز

الاسترالية ان عراقيا عثر عليه ، الاحد،

ميتا في مركز احتجاز اللاجئين بمنطقة

فيلاوود في حادث انتحار مشتبه به .

ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة

الداخلية الاسترالية قول

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