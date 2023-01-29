تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

2023/01/29 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت أنقرة مواطنيها من السفر إلى

الولايات المتحدة وأوروبا في رد على ما

يبدو على تحذيرات مماثلة من السفر إلى

تركيا.

نصحت الولايات المتحدة ودول أوروبية

كبرى مواطنيها بعدم حضور فعاليات

جماهيرية وتجنُّب

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