العراق يفتتح أبوابه لاستقبال الخليجيين بلا تأشيرة لمدة شهر

2023/01/29 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وسائل اعلام كويتية عن تلقي إخبار من السلطات العراقية، بالسماح بدخول الخليجيين والمقيمين كافة ابتداء من يوم غد الاثنين دون تأشيرة، ولمدة شهر.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر أمنية قولها الذي تابعته "بغداد اليوم"، إن "السلطات العراقية أبلغت إدارة المنافذ الكويتية بفتح الحدود في منفذ سفوان البري ابتداء من يوم الاثنين الموافق 30 من الشهر الجاري حتى تاريخ 28 فبراير القادم".

واختتمت المصادر أن السلطات الكويتية استعدت ووضعت كافة للتسهيلات في منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المسافرين الراغبين بدخول العراق وستعمل الجوازات والجمارك على مدار الساعة لتسهيل اجراءات دخول ومغادرة المسافرين.

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