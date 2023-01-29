الداخلية تنفي إعلان أسماء المتقدمين على ملاك شرطة الحدود

2023/01/29 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، إعلان أسماء المتقدمين على ملاك شرطة الحدود.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لم يتم نشر اي اسماء للمرشحين للقبول في الوقت الحالي او التحاق"، داعية "المواطنين الحذر من الصفحات المشبوهة بعدم تداول الاخبار الكاذبة وعدم تقديم اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية و وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الجهات".

واضافت، أنه "في حال اكمال اللجان اعمالها سيتم نشر خبر او تبليغ المقبولين بالحضور لغرض الفحص والاستقبال و عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني الرسمي فقط و حصرا".

تحرير: أ خ

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