أسماء رؤساء اللجان النيابية الذين انتخبهم البرلمان

2023/01/29 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، انتخاب عدد من رؤساء اللجان النيابية.

وبحس الدائرة الإعلام للبرلمان فإن أعضاء المجلس انتخبوا النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الامن والدفاع، والنائب كريم ابو سوده نائبا اول له، والنائب سكفان يوسف نائبا ثاني.

وانتخب البرلمان أيضا، النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية، والنائب عاليه نصيف نائبا اول له، والنائب كريم شكور نائبا ثاني.

وللجنة القانونية النيابية، انتخب البرلمان النائب ريبوار هادي، رئيساً لها، والنائب مرتضى الساعدي نائبا اول، والنائب عبد الكريم عبطان نائبا ثاني.

وتم انتخاب النائب حسنين الخفاجي، رئيساً للجنة الاستثمار والتنمية النيابية، والنائب سوزان منصور كرم نائب اول، والنائب حسين السعبري، نائب ثاني.

وللجنة المالية، انتخب البرلمان النائب عطوان العطواني رئيسا لها، والنائب أحمد مظهر نائبا أول، والنائب اخلاص الدليمي، نائب ثاني.

وانتخب البرلمان أيضا النائب ليلى التميمي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والنائب غاندي الكزنزاني نائبا اول، والنائب محمد البلداوي نائبا ثاني.

وتم انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، والنائب نهرو محمود، نائب اول، والنائب عدنان الجابري، نائب ثاني.

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