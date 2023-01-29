النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية تنتخب هيبت الحلبوسي رئيسا لها

2023/01/29 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوتت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، على انتخاب النائب هيبت الحلبوسي رئيساً.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان “انه بحضور رئاسة مجلس النواب، انتخاب النائب هيبت الحلبوسي رئيساً للجنة”.

واضاف البيان “كما تم انتخاب نهرو محمود قادرالنائب الاول و عدنان الجابري نائبا ثانيا”.

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