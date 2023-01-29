وزير الصناعة يوجه بالدخول في

2023/01/29 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، الأحد، بجذب الشركات الفرنسية للدخول معها في شراكات حقيقية في صناعات الفوسفات والحديد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "النجم وجّه، وفي ضوء زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، بالتواصل مع السفارة الفرنسية للتوصل إلى آلية وصيغة معينة للدخول في شراكات حقيقية مع الشركات الفرنسية للمُساهمة في إعادة إحياء صناعات الفوسفات والحديد والصلب في العراق".

وأضاف، أن "الوزير أوعز بالمباشرة الفورية بالعمل والتنسيق المُشترك مع الجانب الفرنسي ورفع موقف لمعاليه باعتبار الموضوع من أولويات واهتمامات الحكومة العراقية".

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