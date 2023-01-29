السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بعد توقف دام عامين

2023/01/29 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت المؤسسة السورية للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا (الأحد والخميس)، اعتبارا من الـ 2 من شباط المقبل.

وقال مدير عام السورية للطيران عبيدة جبرائيل في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية، إن "بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن المحطات التي سبق وكان التشغيل عليها مستمرا، واليوم وفي ضوء الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية سيتم تخديم حركة المسافرين عليها ذهابا وإيابا عبر مطار دمشق الدولي".

وأشار جبرائيل أنه "بعد عامين من التوقف يأتي استئناف التشغيل بسبب تحسن القدرة التشغيلية للرحلات الجوية، وزيادة الطلب على السفر بين سوريا والعراق".

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