تعين الكويتي جاسم البديوي أمينا لمجلس التعاون الخليجي

2023/01/29 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عن تعيين جاسم البديوي، أمينا

عاما لمجلس التعاون الخليجي، ليكون

ثالث كويتيا يشغل هذا المنصب منذ تاسيس

المجلس.

ويبدأ البديوي، مهامه رسميًا أمينا

عاما لمجلس التعاون الخليجي، مطلع

فبراير/شباط المقب

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