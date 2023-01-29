وقفة احتجاجية في كربلاء ضد جريمة حرق القران الكريم في السويد

2023/01/29 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في محافظة كربلاء المقدسة وقفة

احتجاجية نظمتها مجموعة من سادات وشيوخ

كربلاء المقدسة امام مكتب مجلس النواب

العراقي في المحافظة استنكروا فيها

الجريمة البائسة والفعلة الشنيعة التي

نالت كتاب الاسلام وا

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