حزب كردي يضع شرطًا لمشاركته بانتخابات الاقليم

2023/01/29 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

اشترط عضو جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، اليوم الأحد، إقرار قانون جديد لانتخابات اقليم كردستان لنجاح الانتخابات.

وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بدون قانون جديد يضمن حقوق الجميع، فأنه لافائدة من إقامة الانتخابات".

واعتبر أن "إقامة الانتخابات بوضعها الحالي لايخدم سوى الأحزاب الحاكمة ويزيد من عدد مقاعدها ونفوذها، مثلما يجري الآن".

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