النـزاهـة تضبـط معامـلات صـرف خـلافاً للقانـون ومغالاة في مطار وتربية النجف

2023/01/29 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النـزاهـة، اليوم الأحد، ضبط معامـلات صـرف خـلافاً للقانـون ومغالاة في مطار وتربية النجف.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ملاكات مكتب تحقيق النجف التابعة لدائرة التحقيقات نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في المطار الدوليِّ في المُحافظة"، مُشيراً إلى أنَّ "لجان المشتريات في المطار قامت بتنظيم معاملات شراءٍ صوريَّةٍ وصرف مبلغ (566,867) دولاراً أمريكياً بشكلٍ مُخالفٍ للقانون"، مُبيِّناً أنَّه "تمَّ خلال (4) عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ ضبط أوليَّات الصرف الخاصَّة بتلك المُعاملات التي أدَّت إلى هدرٍ في المال العام".

وأضاف إنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام مُوظَّفين في المطار بشراء مكانس كهربائيَّةٍ بمبلغٍ كبيرٍ جداً وبشكلٍ مبالغٍ فيه، لافتةً إلى أنَّ كلفة عمليَّة الشراء التي تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغت ( 196,900) دولارٍ أمريكيٍّ".

وأكَّد "قيام الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة بضبط أوليَّات صرفٍ خاصَّةٍ بصيانة مدرستين تمَّ تنفيذهما من قبلها؛ على خلفيَّة كشف وجود مغالاةٍ في عمليَّة الصيانة، مُنوِّهةً بأنَّ لجنة التنفيذ أمانة في المُديريَّة صرفت مبلغ (116,828,000) مليون دينارٍ".

وتابع "وسبق للهيئة أن أعلنت في الأيام المنصرمة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمعاملات شراءٍ صوريَّةٍ في مطار النجف، وقيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكلٍ مخالفٍ للقانون".

تحرير: أ خ

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