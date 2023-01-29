البيئة: تحويل تدريجي نحو استخدام الطاقات المتجددة في العراق

2023/01/29 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة البيئة، الأحد، التوجه للتحويل التدريجي نحو استخدام الطاقات المتجددة في العراق.

وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي، إن "من أهم الأمور التي تهم وزارة البيئة هو التحول نحو الطاقات المتجددة في العراق"، مؤكداً أن "هناك عقودا كانت قد أبرمت بهذا الصدد، ونتمنى أن نراها على أرض الواقع"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف، أن "الحضور الكبير للشركات الدولية لمعرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الثامن، دليل حيوي على وجود رؤية مختلفة للتعامل مع العراق، لاسيما وأنه بلد كبير قادر على تنويع اقتصاده".

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