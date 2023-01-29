البرلمان يؤجل جلسته ليوم غد حتى إشعار آخر

2023/01/29 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل جلسته ليوم غد الاثنين الى اشعار اخر.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة يوم غد الاثنين، حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "تأجيل الجلسة جاء لاستكمال انتخابات رئاسات اللجان".

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