لجنة النقل والاتصالات النيابية تنتخب النائبة زهرة البجاري رئيساً لها

2023/01/29 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، انتخاب زهرة البجاري رئيساً للجنة النقل والاتصالات النيابية.وذكرت الدائرة في بيان تلقته ايرث نيوز انه “تم انتخاب زهرة البجاري رئيساً للجنة النقل والاتصالات النيابية بحضور رئاسة المجلس”.وأضافت انه تم انتخاب أكرم العساف نائباً اولاً لرئيس اللجنة، وابراهيم ميراني، نائباً ثانياً”.

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