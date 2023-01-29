“أمر نادر الحصول”.. ألمانيا تبعث رسالة للسوداني وتعلن تشكيل لجنة للعمل مع العراق

2023/01/29 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رسالة خطية من مستشار ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، سلّمها له السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر.

وعبر شولتس في مضمون رسالته، بحسب بيان لمكتب السوداني “عن شكره للّقاء المثمر الذي جمعه بالسيد رئيس مجلس الوزراء في 13 كانون الثاني 2023، وأعرب عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات”.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار الاتحادي الألماني على رسالته، وأكد جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا.



وبيّن تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.

من جانبه كشف السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، عن تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني، مؤكداً أن تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول، وذلك تعبيراً عن اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية.

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