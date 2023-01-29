الاتفاقية الاستراتيجية والفصل السابع الأممي يتيحان للعراق طلب المساعدة من امريكا بشأن ارتفاع الدولار

2023/01/29 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تحدث الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، 28 كانون الثاني، 2023، عن...

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