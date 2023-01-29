2023/01/29 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يتعارض صعود القومية الهندوسية مع إرث المهاتما غاندي المسالم، وفق ما...

ظهرت المقالة نجل حفيد المهاتما غاندي: إيديولوجية كراهية ضد الإسلام تتنامى في الهند أولاً على المسلة.

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