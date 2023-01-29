2023/01/29 | 20:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TNA5Y-6Fm7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجار في بغداد يزعمون انتشار عملة 25 ألف دينار عراقي مزورة في الأسواق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجار في بغداد يزعمون انتشار عملة 25 ألف دينار عراقي مزورة في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).