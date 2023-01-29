ألحق الهزيمة بصلاح ورفاقه.. الياباني كاورو ميتوما يخطف الأنظار بهدفٍ

2023/01/29 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف اللاعب كاورو ميتوما أنظار المتابعين، خلال مواجهة فريقه برايتون وليفربول، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، مساء الأحد، على أرض ملعب فالمر، ضمن منافسات الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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