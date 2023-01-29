2023/01/29 | 20:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: svKxPBYhuTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | الاقليات .. بين التهميش والشعارات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | الاقليات .. بين التهميش والشعارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).