بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة اخر التطورات

2023/01/29 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري لمناقشة اخر التطورات على الساحة العراقية السياسية والامنية والاقتصادية، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار إلى أن "الاجتماع عُقِدَ في مكتب زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي".

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