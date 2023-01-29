قلق يغزو العراقيين.. كميات هائلة من الـ25 ألف المزورة تنتشر في الأسواق

2023/01/29 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يعيش العراقيون حالة قلق واسعة بفعل معلومات عن انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة فئة الـ25 ألف دينار عراقي، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص رصدوا كميات كبيرة من هذه الاوراق المزورة حديثة الطبع.

واظهر مقطع فيديو رصدته "بغداد اليوم" نشره أحد اصحاب المحال التجارية، وهو يستعرض الفئات المزورة والتي أكد انها "لايمكن ان يتم كشفها اطلاقا" الا عبر جهاز عد النقود، مؤكدًا ان كميات كبيرة تم تمشيتها في محله التجاري دون ان يكتشفها احد.

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وفي مطلع يناير الجاري، قال محافظ البنك المركزي المقال مصطفى غالب مخيف في تصريحات لوسائل اعلام عربية، إن اصدار فئة جديدة من العملة الـ20 ألف يأتي لعدة أسباب من بينها اعتماد مواصفات امنية حديثة للحد من عمليات التزييف"، مبينًا أن "أساليب التزييف قد تطورت بفضل التطور التكنولوجي".

بالمقابل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يستعرضون عددًا من العلامات الامنية التي من الممكن استخدامها للتفريق بين الـ25 الف المزورة والاصولية، من بينها وجود كلمة "العراق" في أقصى أسفل يمين العملة.

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فيما يقول شخص اخر ان العلامة الاخرى تتمثل بوجود رأس الحصان، التي لاتتواجد في العملة المزورة.

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ولم يتسنَّ لـ"بغداد اليوم" التأكد من حقيقة وجود عملات مزورة بكميات كبيرة من فئة الـ25 ألف، وما اذا كانت تتواجد بكميات كبيرة جدًا ترقى لأن تكون ظاهرة مخيفة.

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