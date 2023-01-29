جاسب سلطان مدرباً للديوانية العراقي

2023/01/29 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي العراقي، تعاقدها الرسمي مع المدرب جاسب سلطان، لقيادة فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز، خلفاً للمدرب الأردني هيثم الشبول، الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق بعد أن قاده في مباراة واحدة فقط في الجولة الماضية أمام فريق زاخو وخسرها بنتيجة قاسية جداً بهدف مقابل خمسة.وأصبح سلطان المدرب الثالث لفريق الديوانية في هذا الموسم، حيث سبق المدرب سامر سعيد وتلاه المدرب الأردني هيثم الشبول.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي في بيان مقتضب، أنه «تم تعيين المدرب جاسب سلطان، لتدريب الفريق الكروي في الدوري الممتاز خلال المراحل المتبقية منه».وستبدأ المهمة الرسمية للمدرب الجديد جاسب سلطان مع فريق الديوانية، الأحد، من أجل تحضير فريقه لمباراته المقبلة أمام فريق نوروز في الجولة 14 من الدوري العراقي، التي ستجري على ملعب «فرانوس حريري» في أربيل في الأول من الشهر المقبل.



حيث يسعى سلطان إلى انتشال فريق الديوانية من وضعه الصعب، إذ يقبع الفريق بالمركز الـ 20 والأخير برصيد نقطتين فقط.وهنا لابد من الإشارة إلى أن سلطان كان لاعباً مهماً في فريق النجف في تسعينات القرن المنصرم، وبعد اعتزاله اللعب تحول إلى التدريب، حيث كانت بداياته كمدرب مساعد مع فريق النجف، ثم عمل لاحقاً كمدرب أول مع فرق النجف والقاسم ونفط الوسط، وهو يطمح إلى وضع اسمه بين المدربين المهمين في الدوري العراقي من خلال تجربته الصعبة بكل تأكيد مع فريق الديوانية.من جانب آخر تعاقدت إدارة الديوانية مع موسى داو من بوركينا فاسو، وهو يلعب في خط الوسط، كما تعاقدت مع المحترف الأردني خالد الدردور،الذي يلعب في خط الهجوم، قادماً من فريق شباب الأردن.

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