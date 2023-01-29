هجوم أصفهان.. تفاصيل جديدة عن غارة

2023/01/29 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران أنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مجمعا عسكريا في محافظة أصفهان، وسط البلاد، ويأتي الهجوم وسط توتر بين طهران والغرب مع توقف المحادثات النووية والانتقادات اللاذعة لها لمساعدتها روسيا في حرب أوكرانيا

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