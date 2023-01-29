الصحة تطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة ببيانات خريجي الجامعات والمعاهد

2023/01/29 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة ببيانات خريجي الجامعات والمعاهد.

وقال إعلام الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة ببيانات خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية من خريجي العام الدراسي 2021-2022، من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته".

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