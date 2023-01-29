بعد أن أهلكه نقل معدات ميناء الفاو.. حصد الأرواح مستمر بطريق

2023/01/29 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير ناحية السيبة في محافظة البصرة احمد الربيعي، اليوم الاحد، عن تضرر طريق فاو-بصرة بشكل كبير، ويزهق ارواح المواطنين بشكل يومي.

وقال الربيعي لـ(بغداد اليوم)، إن "الطريق الممتد من قضاء الفاو باتجاه كوت ثويني المتصل باتجاه مركز محافظة البصرة لايزال طريقا بسايد واحد"، مبينا ان "حكومة البصرة رفعت المشروع للتنفيذ وبانتظار الموافقة من وزارة التخطيط".

وأضاف الربيعي ان "الشارع تضرر بشكل كبير بسبب الآليات التي تنقل المعدات إلى ميناء الفاو الكبير واصبح من اكثر الطرق رداءة رغم أهمية الاقضية والنواحي التي يربطها".

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