2023/01/29 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J_iSvpQAqS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهارت اعصابه وشكك ملابسه #السومرية #بغداد #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انهارت اعصابه وشكك ملابسه #السومرية #بغداد #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).