2023/01/29 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X8Kavk3qT8I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعر "كيلو اللحم" يرتفع في محافظة الأنبار ليصل الى 18 الف دينار واستياء شعبي من غلاء المعيشة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعر "كيلو اللحم" يرتفع في محافظة الأنبار ليصل الى 18 الف دينار واستياء شعبي من غلاء المعيشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).