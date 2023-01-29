الدفاع تحقق بمقطع فيديو لمنتسبين اثار الجدل

2023/01/29 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد، تشكيل لجنة تحقيقية بمقطع فيديو لمنتسبين يقطعون مسافة طويلة سيرًا على الاقدام عند نزولهم من وحدتهم بسبب عدم توفير الامر المسؤول عجلة لهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة كلام المنتسبين الذين ظهروا في مقطع فيديوي انتشر بمواقع التواصل الإجتماعي وهم يقطعون مسافة طويلة سيراً على الأقدام أثناء نزولهم من وحدتهم دون وجود عجلات لنقلهم الى الشارع الرئيسي، بسبب رفض الآمر المسؤول عنهم إخراج عجلة من وحدتهم، بحسب ما ورد في المقطع المصور".

واضاف البيان ان "الوزير وجه باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين بشكل فوري".

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