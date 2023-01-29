نائب عن الاطار: بعض اللجان انتخبت رؤساء

2023/01/29 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي النائب عقيل الفتلاوي اليوم الأحد، ان بعض اللجان النيابية تم اختيار رئاساتها من خلال آلية "التوافق" وبفرض من الكتل السياسية.

وقال الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض اللجان تم فرض رؤساء لها وهم ليسو ضمن اختصاص هذه اللجان، ومنها لجان مهمة تحتوي على وزير داخلية سابق ووزير دفاع لكن المرشح لرئاستها نائب بعيد عن الاختصاص الأمني".

وأوضح الفتلاوي وهو عضو في لجنة الاتصالات والنقل النيابية أن "لجنته ستختار رئيسها دون أن يكشف عن هويته"، فيما بين ان "لجنة الصحة النيابية هي الاخرى ستختار اليوم احد الأطباء الموجودين ضمن اعضائها لرئاسة اللجنة فيما سيتم استكمال باقي اللجان يوم غد"

وبين الفتلاوي ان "الكتل فرضت رؤساء لجان وفق الانتماء الحزبي او وفق التوزيع على اساس المكونات".

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاحد انتخاب عدد من رؤساء ونائبيهم لبعض اللجان النيابية من بينها لجنة الاستثمار والقانونية والنزاهة.

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