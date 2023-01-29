2023/01/29 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JA0Rq0qytA8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شوفت عزيز النفس لو صار محتاج تشبه جنازة ميت بليلة عيد | الشاعر: فهد صالح الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شوفت عزيز النفس لو صار محتاج تشبه جنازة ميت بليلة عيد | الشاعر: فهد صالح الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).