جنرال الكتريك تتحدث عن

2023/01/29 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة جنرال الكترك، الأحد، تنفيذ عشرات المحطات الثانوية في محافظات العراق كافة.

وقال رئيس فرع الشركة رشيد الجنابي لوكالة الأنباء الرسمية، "إننا نشارك في معرض العراق للطاقة كراعي، هو دعم لعمل وزارة الكهرباء"، مبيناً ان "جنرال الكتريك تعمل في العراق بالتعاون مع الكهرباء كشريك استراتيجي لأكثر من 50 عاما".

وأضاف، أنه "خلال العقود الأخيرة تم تنفيذ مشاريع مهمة في العراق بضمنها إضافة 19 كيكاواط من الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء العراق بما فيها مناطق كردستان"، مشيرا الى "أننا في المرحلة الحالية بصدد طرح مشاريع مهمة لوزارة الكهرباء".

وذكر أن "تحدي الطاقة في العراق اليوم لا يقتصر فقط على تأمين حاجة العراقيين للطاقة،وإنما تأمينها بصورة نظيفة وتأمين طاقة مستدامة"، موضحا أن "عمل جنرال اليكترك في العراق يشمل جميع المحافظات".

وتابع أن "جنرال الكترك تنفذ اليوم عشرات المحطات الثانوية في محافظات العراق كافة، التي تدعم شبكة الكهرباء وتقلل الضائعات وتفك الاختناقات"، لافتا إلى أن "الشركة تطرح رؤى لمستقبل الطاقة في العراق يتضمن تأمين طاقة نظيفة بشكل موثوق ومتكامل لجميع العراقيين".

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