2023/01/29 | 22:26 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أن هناك طلبا مرتفعا على الوظائف في مجال التكنولوجيا والأعمال، تظهر البيانات أن الصناعة الإبداعية لها تأثير هائل على الاقتصاد أيضا.بحسب تقرير للأمم المتحدة من عام 2021، فإن المبدعين مثل الفنانين والموسيقيين وصانعي الأفلام يقودون النمو في الاقتصادات الناشئة.لدرجة أن الأمم المتحدة قدرت أن الاقتصاد الإبداعي سيصل إلى تقييم عالمي قدره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل أنت مبدع؟ إليك أنسب مدينة لك في كندا حسب موقع BNG شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أنت مبدع؟ إليك أنسب مدينة لك في كندا حسب موقع BNG) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أنت مبدع؟ إليك أنسب مدينة لك في كندا حسب موقع BNG) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).