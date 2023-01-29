الكشف عن تحركات الجيش التركي شمالي العراق : قاعدة عسكرية جديدة

2023/01/29 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_دهوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الأحد، عن تحركات جديدة للجيش التركي شمالي العراق.

وقال ورهان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجيش التركي يقوم بتحركات جديدة ونشر روابٍ عسكرية في مناطق جبلية مختلفة من محافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف التركي الأخير هو تمهيد لإنشاء روابٍ وقواعد عسكرية جديدة، فضلا عن تحركات غير معلوم هدفها على الشريط الحدودي مع سوريا، وأيضا في العمادية وطريق جبل متين".

وتشن القوات التركية، عمليات عسكرية شمالي العراق، بذريعة التصدي لجماعات حزب العمل الكردستاني، المنظمة التي تصنفها أنقرة على أنها منظمة "إرهابية".

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