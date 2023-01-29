الاستخبارات الإيرانية: انفجارات اصفهان نفذت من قبل

2023/01/29 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة أي بي سي نيوز الامريكية اليوم الاحد، عن تفاصيل الانفجارات التي وقعت ليلة أمس السبت في محيط مدينة أصفهان الإيرانية، واستهدف "معملا للصناعات الدفاعية" دون إيقاع اضرار تذكر، بحسب بيان وزارة الدفاع الإيرانية.

وبينت الشبكة من خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان الهجوم الذي استهدف مصنعا "لا تعرف طبيعة ما ينتجه"، تم من خلال ثلاث طائرات مسيرة تحمل قنابل صغيرة، مشيرة الى ان التحقيقات التي أجرتها الشبكة بمعية الاسوشيتد برس كشفت ان أحد الطائرات المسيرة سقط على جانب الطريق السريع المعروف باسم "امام خميني" وتسبب بإضرار بسيطة.

وتابعت "بحسب الإعلان الإيراني فان الهجوم تم عبر ثلاث مسيرات رباعية المحرك تحمل قنابل صغيرة، حيث تم اسقاط اثنين منها فيما نجح أحدها بإصابة سقف المعمل ولم يخلف أي اضرار تذكر"، مشيرة الى ان المعمل غير المعروف طبيعة عمله، يقع بالقرب من مطار كبير يضم اسطول طائرات الاف 14 الإيرانية، ومعمل اخر لبحوث الوقود النووي.

الهجوم يأتي بالتزامن مع اعلان سابق اطلقته الاستخبارات الإيرانية، اكدت خلاله تفكيكها خطط تهدف الى ضرب المواقع الحساسة في مناطق أصفهان وما حولها من قبل افراد منتمين الى كومالي الكردية المتمركزة في الشمال العراقي، مؤكدة تلقيهم تدريب داخل العراق من قبل عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي على تنفيذ تلك الهجمات.

المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الإجابة على أسئلة الشبكة حول الاعترافات التي عرضتها الحكومة الإيرانية لمعتقلين مرتبطين بالفصائل الكردية المسلحة، بحسب تعبيرها.

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