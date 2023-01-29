قصف يستهدف شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا

2023/01/29 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

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