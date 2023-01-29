عاجل | مصادر أمنية عراقية: مسيرات تستهدف 4 شاحنات قرب مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق

2023/01/29 | 23:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر أمنية عراقية: مسيرات تستهدف 4 شاحنات قرب مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق

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