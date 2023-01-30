صورة لوجبة أخطبوط تنقذ صينيًا من الموت مسمومًا

2023/01/30 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجا صيني من موت محقق، كاد أن يحصل بسبب وجبة أخطبوط “مميتة”، لكن استجابته لتحذير ورده عبر تعليق على صورة الوجبة، التي نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنقذه من الموت المحتوم.وحسب شبكة “إن دي تي في” الهندية، كان العميل بأحد المطاعم في مقاطعة “قوانغدونغ” على وشك تناول وجبة عشاء مكونة من […]

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