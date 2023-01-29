بوينغ 747..

2023/01/30 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فآخر طائرة تجارية من هذا الطراز ستُسلم لشركة طيران أطلس إير الثلاثاء في نسختها للشحن التي لا تزال باقية بعد 53 عاما من دخولها الخدمة.

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