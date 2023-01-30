2023/01/30 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5JvC0jCEo3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل دخول البلوجرات لملاعب خليجي 25 يتجدد.. وزير الشباب: لسنا مسؤولين عن توجيه هذه الدعوات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل دخول البلوجرات لملاعب خليجي 25 يتجدد.. وزير الشباب: لسنا مسؤولين عن توجيه هذه الدعوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).