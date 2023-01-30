خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنات قرب الحدود العراقية

2023/01/30 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم الخبير الأمني السوري اللواء محمد عباس، اليوم الاثنين، الطيران الأمريكي والاسرائيلي باستهداف الشاحنات قرب الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال.

وقال عباس في اتصال هاتفي مع (بغداد اليوم) من دمشق ان "الحديث عن طيران مجهول كون الجانب الأمريكي يخفي استهدافه لهذه الشاحنات ولأن الاستهداف يأتي لحجج واهية من اجل إيقاف التعاون بهذه المنطقة بين المحور العراقي والسوري".

وأضاف ان "اغلب الشاحنات التي تتحرك في هذه المناطق اما ان تنقل مساعدات عراقية صوب سوريا او العكس وبتالي فإن القوات الامريكية والاسرائيلية يريدون قطع اي امتداد بالتواصل بين الجانب السوري والعراقي ولهذا تتكرر عملية استهداف الشاحنات في البوكمال".

وأفاد مصدر امني، الاحد، بأن "اصوات الانفجارات التي شهدتها القائم ناجمة عن قصف على الشريط الحدودي مع البو كمال السورية".

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