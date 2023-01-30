2023/01/30 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tuKFpiYllgs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تواصل محاصرتها لقطاع الطاقة العراقي وتقطع الغاز عنه منذ 12 يوماً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تواصل محاصرتها لقطاع الطاقة العراقي وتقطع الغاز عنه منذ 12 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).