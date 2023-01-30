2023/01/30 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنون الموسيقية تحتفي بعازف كمان مغترب حنين الوتر ..أمسية إبداعية تحظى بإشادة عربية بغداد – تضامن عبدالمحسن نظمت دائرة الفنون الموسيقية امسية فنية الأربعاء الماضي احتفاءً بعازف الكمان المغترب أسامة البياتي، القادم من الخليج العربي وقد شارك في تأسيس العديد من الفرق الموسيقية هناك، وحملت الامسية عنوان (حنين الوتر).قدمت خلالها مجموعة مؤلفات موسيقية عراقية […]

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