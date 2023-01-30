2023/01/30 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة عن التوظيف الدرامي للتراث بغداد – ياسين ياس ضمن نشاطات خطة المئة يوم التي اقرها وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع اقام قسم السينما والمسرح بدائرة ثقافة وفنون الشباب ندوة حوارية معرفية عن التوظيف الدرامي للتراث في السينما والمسرح في معهد الحرف والفنون الشعبية حاضر فيها الاكاديميين محمد عمر و موفق مجيد وكانت مضامين الندوة […]

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