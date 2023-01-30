2023/01/30 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى فائق بطي دبي – محسن حسين فجعت في 25 كانون الثاني عام 2016 بوفاة صديقنا مؤرخ الصحافة العراقية فائق بطي الذي تربطني به علاقة زمالة منذ 58 عاما عندما عملت في صحيفة البلاد التي اسسها والده روفائيل بطي وتولى اولاده ادارتها سنوات طويلة بعد وفاته.عندما التحقت بصحيفة البلاد اواخر عام 1958 تعرفت […]

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