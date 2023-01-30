2023/01/30 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بلاده يمكنه أن تعطي فلندا "رسالة مختلفة" من شأنها أن "تصيب السويد بصدمة"، في إشارة إلى احتمالية موافقة أنقرة على انضمام هلسنكي إلى خلف شمال الأطلسي (الناتو).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: تركيا قد تعطي "رسالة مختلفة" لفنلندا ستصيب السويد بـ"الصدمة".. ماذا قصد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: تركيا قد تعطي "رسالة مختلفة" لفنلندا ستصيب السويد بـ"الصدمة".. ماذا قصد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).