2023/01/30 | 00:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرات مسيرة مجهولة ليل الأحد شاحنات تبريد في شرق سوريا، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القصف استهدف قافلة تابعة لمليشيات إيرانية كانت في طريقها من العراق إلى سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعتقد أنها إسرائيلية.. مسيرات مجهولة تقصف قافلة شاحنات شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يعتقد أنها إسرائيلية.. مسيرات مجهولة تقصف قافلة شاحنات شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).