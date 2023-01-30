المرصد السوري: دوي 3 انفجارات في البوكمال

2023/01/30 | 01:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد ، بدوي 3 انفجارات في ريف البوكمال بريف دير الزور، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد استهدفت طائرات مجهولة، شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.ووفقا للمصادر فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

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