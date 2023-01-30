2023/01/30 | 01:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن ارتفاع اسعار عدد من الاقسام من بينها الترفيه والنقل.

وذكر الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر كانون الأول 2022 الماضي بلغ معدل 0.3 بمعنى اقل من نصف 1% وجاء متأثرا بارتفاع عدد من الأقسام من بينها أقسام الترفيه بنسبة 2.5 وخدمات متنوعة بنسبة 2% وقسم النقل بنسبة 1.5%”.

واوضح ان “التضخم السنوي في عام 2022 شهد ارتفاعا بنسبة 4.9 اي ما يقارب 5% مقارنة مع ٢٠٢١، وهذه المؤشرات هي نتاج عمليات متابعة في عموم الأسواق الكبرى في المحافظات، وتعكس الواقع السعري للمواد والمتغيرات للأسعار في شهر واحد”، مبينا انه “نحن نتحدث عن سلة كبيرة تصل الى أكثر من ٤٠٠ سلعة وخدمة ومادة، وهي تشكل القضايا الاساسية في حياة الانسان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: ارتفاع معدلات التضخم سببه ارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: ارتفاع معدلات التضخم سببه ارتفاع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).